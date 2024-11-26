Михаил Хома рассказал о своем выступлении.

Украинский певец Михаил Хома, более известный как DZIDZIO, выступил на службе в Ватикане. Артист исполнил "Духовный гимн Украины", посвященный 1000 дней полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Об этом знаменитость сообщил в своем Instagram, опубликовав фотографии и видео из Ватикана. Служба по случаю важной даты, во время которой молились за мир в Украине, состоялась в базилике Санта Мария ин Трастевере. На нее собрались греко-католики и римо-католики, в частности, там можно было увидеть украинцев и итальянцев, среди которых были послы разных стран.

Хоме выпала честь спеть композицию об Украине на важном событии. В подписи к кадрам он поделился своими впечатлениями и отметил, что почувствовал энергию сплоченности мира в борьбе с врагом.

"Мне выпала честь быть приглашенным принять участие в этой службе, спеть Духовный Гимн Украины и прочитать часть молитвы. Почувствовал такую сильную энергию общей со всем миром молитвы, что знаю: Украина выстоит и победит. Потому что Господь дает нам Волю, Судьбу и Добрый Свет, Счастье..." - отметил Михаил.

К слову, литургию провел католический деятель Кардинал Маттео Дзуппи. Он также является специальным представителем Папы Римского Франциска по вопросам возвращения похищенных украинских детей и военнопленных на родину. По словам певца, службу организовали при содействии посла Украины при Святом Престоле Андрея Юраша, а также первой леди Елены Зеленской.

Напомним, ранее известный ведущий ответил, вернется ли Михаил Хома к образу Дзидзьо. Слава Демин положительно высказался об исполнителе и высоко оценил его пение.

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