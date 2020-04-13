Джастин Тимберлейк пожаловался на изоляцию с ребенком

По мнению певца, родителям и детям необходимо время от времени отдыхать друг от друга.

Популярный американский певец Джастин Тимберлейк пожаловался на круглосуточное пребывание с ребенком в изоляции.

Читайте такжеДжастин Тимберлейк и Anderson .Paak выпустили клипОб этом сообщает ТСН со ссылкой на интервью Тимберлейка на радио SiriusXM's Hits 1.

Он заявил, что сочувствует родителям, которые постоянно находятся с детьми в замкнутом пространстве.

«У нас все хорошо. Но мы очень сочувствуем тем, кто остался с детьми. Потому что заниматься отцовством 24 часа в сутки – это просто бесчеловечно», – заявил исполнитель. – Иногда Сайлас смотрит на меня с усталым видом, и я понимаю, что надо сделать перерыв».

По его мнению, родителям и детям необходимо время от времени отдыхать друг от друга.

Тимберлейк с женой сейчас находится на карантине в собственном доме в Монтане и может позволить себе выйти на прогулку с пятилетним Саймоном.

Ранее УНИАН сообщал, как актер Райан Рейнольдс признался, чем занимается на карантине.