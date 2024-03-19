Артистка планирует партнерские роды.

Известная украинская певица Джамала недавно объявила о третьей беременности. Она со своим мужем, бизнесменом Бекиром Сулеймановым ждет еще одного сына.

В интервью "Люкс ФМ" артистка призналась, что хочет партнерские роды. Так было первый и второй раз, третий не должен стать исключением в этом вопросе.

"Да, думаю, буду рожать дома в Украине. Всегда планируем партнерские роды. Мы делали это в первый раз, во второй и надеюсь, что будет и в третий", - поделилась певица.

Также Джамала рассказала, что ее отношения с мужем за время полномасштабной войны стали только крепче. По ее словам, они не только вместе живут, но и вместе работают.

Поэтому, продолжила знаменитость, они с супругом стараются друг друга во всем поддерживать.

Напомним, ранее певица Джамала получила награду Национальной премии имени Тараса Шевченко за альбом "Qirim". Во время церемонии награждения она прочта строки из стихотворения Тараса Шевченко "Кобзар", в которых рассекретила пол своего будущего ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости: