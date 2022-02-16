Певица уже несколько лет придерживается правильного питания.

26-летняя британская певица Дуа Липа поражает своим стройным телом и соблазнительными изгибами. Чтобы сохранить фигуру в идеальном состоянии, она сидит на диете и занимается спортом.

В рационе певицы есть яйца, фрукты, орехи, рыба и мясо, овощи. Также она может съесть что-то сладенькое, но после этого обязательно активничает.

"Я стараюсь следить за своим здоровьем, но никогда не отказываю себе в угощениях - я обожаю сладости. При этом я сокращаю их потребление в дни, когда у меня мало дел. Иначе я съем пончик и впаду в пищевую кому", - сказала знаменитость.

Читайте также50 тысяч гривень в сутки: украинский телеведущий с женой сняли роскошную виллу на МальдивахКроме того, Дуа пьет много воды и принимает витамины. Это помогает ее коже выглядеть здоровой и сияющей.

"Я принимаю витамины, Омега-3 и не ем после шести часов вечера. Я голодаю. Чувствую, что это помогает моей коже", - добавила певица.

Напомним, ранее Дуа Липа удивила фанов чрезмерно длинными ногами.

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