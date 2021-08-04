Певица поделилась новым снимком в Instagram.

25-летняя британская певица Дуа Липа обнародовала на своей страничке в социальной сети новый яркий снимок.

В кадре Дуа предстала в черном сексуальном костюме - юбка и топ на завязках. Дополнила она такой экстравагантный образ синими босоножками на высоком каблуке и украшениями в виде цепей.

Интересно, что звезду сфотографировали с такого ракурса, что ее ноги кажутся чрезмерно длинными. Разумеется, подписчики обратили на это внимание.

"А что с твоими ногами?", "Фотошоп - наше все", "Красотка", "Какая у тебя красивая фигура", "Ноги мечты", "Прекрасная девушка", - пишут пользователи сети в комментариях под фотографией.

Кто такая Дуа Липа:

Дуа Липа - британская певица косовского происхождения, автор песен и модель

2 июня 2017 года состоялся релиз её одноимённого дебютного альбома.

В феврале 2019 года на церемонии Grammy Awards, получила две награды: в категориях Лучший новый исполнитель и Лучшая танцевальная запись за сингл "Electricity".

Второй студийный альбом певицы "Future Nostalgia" был выпущен в марте 2020 года и получил признание критиков.

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Автор: Диана Могилевич