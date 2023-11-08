Также у актрисы недавно умер отец.

Близкий круг американской актрисы Дженнифер Энистон обеспокоен ее состоянием после смерти Мэттью Перри. Звезда убита горем из-за потери близкого друга. Об этом сообщает Page Six.

Известно, что это уже вторая трагедия в жизни Энистон, ведь недавно умер отец актрисы.

На похоронах Перри присутствовал актерский состав культового сериала "Друзья". Все они были в крайне подавлены.

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"Джен и Кортни волнуются больше всего, и Джен, вероятно, переживает это наиболее остро", – сказал источник, близкий к звезде.

Инсайдер добавил: "Это вторая крупная потеря менее чем за год, так как скоро будет годовщина смерти ее отца. Она еще не полностью выздоровела, и теперь это просто полностью сбило ее с ног".

Добавим, что Мэттью Перри открыто говорил о своей борьбе с зависимостью и благодарил Энистон за то, что она присматривает за ним.

"Она больше всего протянула руку. Знаете, я ей за это очень благодарен", – сказал актер о Дженнифер в интервью Дайан Сойер в октябре 2022 года.

Добавим, что в свое время Мэттью был влюблен в Дженнифер. Однако она не ответила взаимностью. Встретившись на съемочной площадке "Друзей", Перри все еще испытывал чувства к коллеге, однако впоследствии они испарились, потому что Джен была неприступной.

Напомним, что 28 октября 2023 года Мэттью Перри найден мертвым в его доме в американском городе Лос-Анджелес в гидромассажной ванне.

Добавим, что за день до смерти Мэттью Перри был на свидании и чувствовал себя очень хорошо.

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