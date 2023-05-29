Не все поклонники одобрили новые снимки девушки.

Дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут обнародовала новые фотографии в социальной сети Instagram. На них 17-летняя Злата Митчелл позирует в очень откровенном платье.

Для выхода в свет она подобрала облегающее платье длины миди в светло-фиолетовом цвете. Таким образом она решила подчеркнуть талию и пышные бедра.

Однако поклонники обратили внимание на другую деталь. Платье сделано с глубоким декольте, в которое Митчелл едва уместила свою грудь.

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Дополнила Злата образ ожерельем с жемчугом. Волнистые локоны девушка распустила, а на лицо нанесла легкий макияж с блестками с акцентом на губы с нюдовым блеском.

Как отреагировали пользователи сети

"Ну, красотка же"

"Вау, вау, вау"

"Честно говоря, здесь ничего красивого нет, да и разумного тоже"

"Как это мило"

"Девушке такое поведение не к лицу. Пошло и вульгарно"

Стоит отметить, что мама Златы одобрила такие снимки дочери. Она поставила лайк под фотографиями, однако решила не комментировать увиденное.

Напомним, ранее Злата Митчелл блеснула недетскими формами в сексуальном платье.

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