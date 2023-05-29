Дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут обнародовала новые фотографии в социальной сети Instagram. На них 17-летняя Злата Митчелл позирует в очень откровенном платье.
Для выхода в свет она подобрала облегающее платье длины миди в светло-фиолетовом цвете. Таким образом она решила подчеркнуть талию и пышные бедра.
Однако поклонники обратили внимание на другую деталь. Платье сделано с глубоким декольте, в которое Митчелл едва уместила свою грудь.
Дополнила Злата образ ожерельем с жемчугом. Волнистые локоны девушка распустила, а на лицо нанесла легкий макияж с блестками с акцентом на губы с нюдовым блеском.
Как отреагировали пользователи сети
- "Ну, красотка же"
- "Вау, вау, вау"
- "Честно говоря, здесь ничего красивого нет, да и разумного тоже"
- "Как это мило"
- "Девушке такое поведение не к лицу. Пошло и вульгарно"
Стоит отметить, что мама Златы одобрила такие снимки дочери. Она поставила лайк под фотографиями, однако решила не комментировать увиденное.
Напомним, ранее Злата Митчелл блеснула недетскими формами в сексуальном платье.