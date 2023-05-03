Певица поразила его своим поступком.

Ведущий Слава Демин рассказал, что когда-то он столкнулся с хамским поведением звезды, которая пришла к нему в эфир. Это была российская певица Юлия Волкова, которая была солисткой группы "Тату".

Об этом он рассказал в Instagram во время общения с фанатами. Они задавали Демину вопросы, а тот выбирал самые интересные и отвечал на них в Stories. У ведущего спросили, было ли у него такое, что его раздражала какая-то звезда, приходившая к нему в эфир на радио.

Как оказалось, неприятные ситуации случались. Однажды его разозлила российская звезда.

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"Это была Волкова из группы "Тату". Когда-то она приехала к нам на эфир. Она вела себя очень хамовито", - вспомнил Демин.

Его особенно разозлил один поступок певицы. Волкова вела себя самоуверенно. Она закидывала ноги на стульчик, хотя была в обуви.

"Особенно шокировало, когда человек положил ноги в грязной обуви на стульчик", - добавил Демин.

Он не стал рассказывать, когда именно это было. Однако известно, что Волкова была в студии радио "Люкс FM" в 2013 году. Тогда она рассказывала Демину о своем творчестве.

Что Юлия Волкова говорит о войне

В начале полномасштабной войны РФ против Украины певица выпустила на YouTube клип о войне, в котором призвала "договариваться". Впрочем, она не назвала Путина агрессором. В соцсетях Волкова молчала почти 7 месяцев, летом 2022 года она снова начала размещать посты в Instagram, однако ничего не говорит о войне.

Кроме этого, певица выступает на концертах в Москве и Беларуси. Она признается РФ в любви и не осуждает путинскую агрессию.

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