Поскольку сейчас многие люди болеют, супруги решили самоизолироваться и провести выходные дома.

Популярная украинская телеведущая Мария Ефросинина и ее муж Тимур Хромаев показали, как провели воскресный вечер дома. Поскольку сейчас многие люди болеют, то супруги решили самоизолироваться и отменили все мероприятия.

На своей странице в Intsgram звезда опубликовала черно-белое селфи, на котором она позировала в худи собственного бренда. Волосы собрала сзади и надела на голову повязку, а лицо ее было без макияжа. Муж Ефросининой сидел рядом с ней в футболке. Оба мило улыбались и смаковали красное вино.

В подписи к фото ведущая отметила, что они здоровы, но уход за детьми никто не отменял, поэтому занимаются всеми домашними делами.

"Честно решили с Тимуром хряпнуть, чтоб все, наконец, уже были здоровы!Не-не, мы с Тимуром в порядке (тьфу-тьфу), но делим дежурство по уходу за детьми - кроме ковида и гриппа не отменились же старые привычные детские головняки", - написала Ефросинина.

Ранее Ефросинина из больничной палаты сообщила о болезни сына Александра.

"Не очень люблю афишировать проблемы со здоровьем мои или моих детей. Но и делать вид, что мы семья, в которой никто не болеет и ничего не происходит – это бессмысленно", - поделилась звезда.

По словам звезды, с сыном сейчас все хорошо. Ему проводят плановую процедуру, однако звезда все равно очень волнуется.

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