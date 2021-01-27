Дом звезды находится на границе двух сел, в сосновой роще в дали от оживленной трассы.

Народная артистка Украины, 73-летняя София Ротару, в пандемию коронавируса большую часть времени проводит в своем загородном поместье под Киевом.

Издание «Страна» показало, как выглядит ее элитный особняк в поселке Пятихатки по соседству с Козиным.

Дом звезды находится на границе двух сел, в сосновой роще в дали от оживленной трассы. На своем участке она высадила голубые ели и туи.

Общая площадь особняка составляет 1412 квадратных метров. Его она приобрела 15 лет назад. Деревянный сруб, который был изначально, певица обложила кирпичом, сделав строение более обстоятельным.

«Из трубы над каминным залом шел дым, а во дворе был припаркован белый Range Rover певицы», - говорится в сообщении.

Вместе с певицей живет сын Руслан, невестка Светлана и внучка Соня.

Рядом с домом Ротару ведется масштабное строительство дворца, а среди соседей - только респектабельные люди.

«У кого-то из вип-жильцов по улице Соловьяненко, той самой, на которой расположен особняк Ротару, очень лютые сторожи. Заприметив посторонних на охраняемом периметре, сразу выезжают три машины с крепкими парнями и "глушилкой" сигнала на крыше авто», - отметили журналисты.

Напомним, в самую горячую для артистов пору - на Новый год - певица дала всего два выступления – на "Песне года" в Москве и на концерте «95 квартала» в Киеве.

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Автор: УНИАН