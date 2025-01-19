Девочка продолжила дело отца-актёра.

Дочь известного украинского актера Дмитрия Ступки - Богдана - начала актерскую карьеру. 7-летняя девочка, которая сейчас живет в США, уже имеет первые успехи.

О достижениях дочери рассказала ее мама Полина Логунова в своем Instagram. Она отметила, что Богдана пошла по стопам отца и имеет уже роль в новом проекте от Netflix.

"Сколько было вложено, сколько вкладывается, сколько впереди! Когда мне говорили: "Это ерунда", "это нереально", "не трать на это время" - я сократила все расходы, приемы своей пищи, покупку себе чего-то, чтобы наступил этот день! Богдана снимается для Netflix", - написала Логунова и опубликовала совместное фото с дочкой.

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К слову, на эту новость отреагировал и сам Дмитрий Ступка. Он поставил смайлик в виде огонька под постом экс-жены в сети.

Как известно, актер был в браке с Полиной Логуновой 6 лет. Пара решила развестись после переезда в США. Причину своего решения они не афишировали, но заявили, что остались в дружеских отношениях ради общего ребенка. Сейчас экс-супруги воспитывают дочь Богдану, однако каждый уже имеет новые отношения.

Напомним, недавно Маша Ефросинина рассказала о достижениях 10-летнего сына.

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