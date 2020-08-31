Даша Квиткова рассказала подробности ДТП.

Украинский телеведущий Никита Добрынин и его молодая супруга Даша Квиткова попали в дорожно-транспортное происшествие.

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Даша рассказала, что по дороге домой она сидела возле водителя. В момент, когда другая машина сзади въехала в них, девушка ударилась головой о торпеду.

"Все целы, все хорошо. У меня только перелом носа, но не страшно. Главное, что мы все живы", - написала Даша.

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Автор: Диана Могилевич