Даша показала фото / instagram.com/kvittkova
Украинский телеведущий Никита Добрынин и его молодая супруга Даша Квиткова попали в дорожно-транспортное происшествие.
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Даша рассказала, что по дороге домой она сидела возле водителя. В момент, когда другая машина сзади въехала в них, девушка ударилась головой о торпеду.
"Все целы, все хорошо. У меня только перелом носа, но не страшно. Главное, что мы все живы", - написала Даша.
Фото с ДТП / instagram.com/kvittkova
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