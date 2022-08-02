Актер не может уснуть без снотворного.

Российский актер Дмитрий Нагиев рассказал, что уже 20 лет не может уснуть без снотворного. Он добавил, что из-за этих таблеток он стал хуже соображать.

"Таблеточка снотворного на ночь - то, с чем я живу последние 20 лет. И когда я сказал врачу, что это вредно, она ответила: "Ну а не спать, это разве не вредно?". И я успокоился", - цитирует актера eg.

Он добавил, что из-за регулярного приема снотворного портится его здоровье. Временами он хуже соображает.

"У них есть побочный эффект — человек начинает хуже соображать. Временами отказывает мозг, судя по тем решениям, которые я принимаю", - добавил Нагиев.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения России в Украину Дмитрий Нагиев опубликовал черно-белое видео и сопроводил его песней группы "Аквариум", в которой есть слова "мы воевали сами с собой".

"До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед, перед причастием: "Что ж я, старый, натворил?" - написал он.

После резки в Буче он также обнародовал пост, но более лаконичный: "Может хватит".

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