Они вместе приняли горячую ванну с пеной.

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон вчера показал фотографию, на которой предстал обнаженным с пеной на подбородке.

Чуть позже его супруга Алеся Бацман показала поклонникам аналогичный снимок. Оказалось, что они вместе принимали ванну, и решили поделиться этим с фолловерами.

Читайте такжеОбнаженного Дмитрия Гордона застукали в ванной (фото)В кадре Алеся также позирует обнаженной, слегка засветив грудь. На подбородок она тоже нанесла пену и написала: "Здравствуй, Дедушка Мороз! Борода из пены! Ты подарок нам принес?"

"Отличный романтик", "Джулия Робертс", "Это фото не смешное и не красит вас", "Грехи смываете?", "Зачем такое выкладывать?", - разошлись во мнениях поклонники.

Напомним, ранее жена Гордона объяснила, почему ни разу не ссорилась с ним.

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