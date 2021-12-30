Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон вчера показал фотографию, на которой предстал обнаженным с пеной на подбородке.
Чуть позже его супруга Алеся Бацман показала поклонникам аналогичный снимок. Оказалось, что они вместе принимали ванну, и решили поделиться этим с фолловерами.
Читайте такжеОбнаженного Дмитрия Гордона застукали в ванной (фото)В кадре Алеся также позирует обнаженной, слегка засветив грудь. На подбородок она тоже нанесла пену и написала: "Здравствуй, Дедушка Мороз! Борода из пены! Ты подарок нам принес?"
"Отличный романтик", "Джулия Робертс", "Это фото не смешное и не красит вас", "Грехи смываете?", "Зачем такое выкладывать?", - разошлись во мнениях поклонники.
Напомним, ранее жена Гордона объяснила, почему ни разу не ссорилась с ним.