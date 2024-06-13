Дмитрий Дикусар впервые за долгое время вышел на связь и показал, где находится

Он продолжает нести службу в рядах ВСУ.

Хореограф и военный Дмитрий Дикусар редко выходит на связь со своими поклонниками, поэтому они постоянно переживают за него и интересуются, все ли с ним хорошо.

Чтобы успокоить своих фанатов, артист решил опубликовать на своей странице в Instagram пост с кадрами, сделанными на передовой, где он сейчас находится.

"Знаю, что давно давал о себе знать… Простите, если заставил нервничать!Смонтировал "на коленках" небольшой фрагмент своей жизни. Таково было начало. И на фото только маленькая часть моих друзей и собратьев. Все они супер-люди для меня. Почитайтесь, дорогие украинцы, и уважайте наших героев! Держим строй! Слава Украине!" - подписал видео Дикусар.

Он добавил, что все локации устаревшие, поэтому никому не стоит переживать относительно того, что он мог "засветить" позиции ВСУ. А также Дикусар отметил, что военная тайна не нарушена.

Напомним, Дмитрий Дикусар в начале полномасштабного российского вторжения отправился добровольцем на фронт. С первых дней большой войны он с оружием в руках защищает Украину.

Он неоднократно говорил, что ему морально сложно и то, что у него порой сдают нервы. При этом он продолжает нести службу.

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