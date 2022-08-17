Мужчина был смертельно ранен во время выполнения боевого задания.

Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар сообщил о том, что во время выполнения боевого задания погиб его товарищ Марьян Иванович Юр. Об этом танцор написал на своей странице в Instagram, прикрепив черно-белое фото.

"Светлый и настоящий человек. Воин, который в начале полномасштабного вторжения врага на территорию Украины бросил работу за границей и вернулся защищать свою страну и ее людей", - высказался Дикусар.

В комментариях свои слова соболезнования высказали телеведущая Екатерина Осадчая, ее супруг Юрий Горбунов, певица Оля Цибульская, хореограф Илона Гвоздева и другие звезды.

"Примите соболезнования…", "Какие светлые люди покидают нас!", "Светлая память. Димка, держись, береги себя", "Вечная память герою!", "Вечная память! Слава Украине!", - написали комментаторы.

Напомним, экс-муж Ирины Билык Дикусар показал фото с передовой и рассказал о мотивации воевать.

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