Артист живет в Крюковщине.

Украинский артист Дмитрий Монатик вместе со своей семьей живет в поселке Крюковщина, который находится в Киевской области.

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Об этом сообщает Страна.

Музыкант живет в двухэтажном коттедже посреди поля. Дом сделан в классическом стиле с гаражом на одну машину.

На заднем дворе дома есть открытая терраса и небольшой домик, вероятно, для гостей. Также на территории есть бассейн, детская площадка и батут.

"Хочется спешить из столь любимого Киева в эту тишину, выйти на красивую террасу и уже никуда не спешить наслаждаясь всем вокруг", - пишет отзыв о своем коттедже на сайте застройщика Ирина, жена Дмитрия Монатика.

Стоит отметить, дома как у Монатика стоят в среднем $75 000-100 000. К слову, с ним по соседству живут Надя Дорофеева и Владимир Дантес.

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Автор: Диана Могилевич