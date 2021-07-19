Итальянская модель и девушка фронтмена рок-группы Måneskin Дамиано Давида, Джорджия Солери, которая страдает эндометриозом, поделилась с подписчиками, что вскоре ей сделают операцию.
Так, 25-летняя избранница звезды готовится к операции по эндометриозу. В своих Instagram-stories Солери поделилась, что на днях ей позвонили из больницы и пригласили на обследование.
"Я много плакала, когда мне позвонили, потому что последние несколько дней мне было очень плохо из-за боли, вызванной эндометриозом/аденомиозом. Были дни, когда я действительно думала, что мне нужно лечь в больницу, потому что обезболивающее не действует", - поделилась с подписчиками модель.
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Она написала, что по ночам ее охватывают невыносимые боли. "Я пойду в больницу и сделаю несколько анализов, в частности, анализ крови, электрокардиограмму, собеседование с гинекологом и анестезиологом, чтобы убедиться, что нет проблем", – поделилась Солери.
Если все будет хорошо, то Джорджию прооперируют в течение трех месяцев. Девушка счастлива, впрочем, готова к тому, что операция может не помочь.
"Некоторые девушки подтвердили мне, что для кого-то это может быть поворотным моментом в жизни, а для других - нет. Я много думала над этим, говорить или нет, потому что верю в предрассудки, но подумала, что правильно будет сообщить вам", – добавила девушка, передает ТСН.
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