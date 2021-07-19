Причиной оперативного вмешательства стал эндометриоз.

Итальянская модель и девушка фронтмена рок-группы Måneskin Дамиано Давида, Джорджия Солери, которая страдает эндометриозом, поделилась с подписчиками, что вскоре ей сделают операцию.

Так, 25-летняя избранница звезды готовится к операции по эндометриозу. В своих Instagram-stories Солери поделилась, что на днях ей позвонили из больницы и пригласили на обследование.

"Я много плакала, когда мне позвонили, потому что последние несколько дней мне было очень плохо из-за боли, вызванной эндометриозом/аденомиозом. Были дни, когда я действительно думала, что мне нужно лечь в больницу, потому что обезболивающее не действует", - поделилась с подписчиками модель.

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Она написала, что по ночам ее охватывают невыносимые боли. "Я пойду в больницу и сделаю несколько анализов, в частности, анализ крови, электрокардиограмму, собеседование с гинекологом и анестезиологом, чтобы убедиться, что нет проблем", – поделилась Солери.

Если все будет хорошо, то Джорджию прооперируют в течение трех месяцев. Девушка счастлива, впрочем, готова к тому, что операция может не помочь.

"Некоторые девушки подтвердили мне, что для кого-то это может быть поворотным моментом в жизни, а для других - нет. Я много думала над этим, говорить или нет, потому что верю в предрассудки, но подумала, что правильно будет сообщить вам", – добавила девушка, передает ТСН.

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Автор: Иван Бойко