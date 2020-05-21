Настя Каменских удивила этническим образом в роскошной вышиванке (фото)

Певица позировала в роскошном зеленом вышитом платье с объемными рукавами.

Украинская певица Настя Каменских предпочитает откровенную одежду и часто выбирает откровенные наряды. Однако по случаю Дня вышиванки артистка нарядилась в яркую этническую одежду.

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Снимок в вышиванке Настя опубликовала в своем Instagram.

Певица позировала в роскошном зеленом вышитом платье с объемными рукавами. Настя также сделала выразительный макияж и накрасила губы темной помадой.

"Я всегда увлекалась украинской культурой, особенно вышивкой. Ее любят и одевают во всем мире. А мы, украинцы, носим вышиванку с особой любовью и гордостью. Для каждого из нас это не просто одежда - это символ силы и красоты нашего народа. Это наша душа. С праздником, друзья!", - написала Настя под снимком.