Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose
Британская модель Деми Роуз устроила себе нежную, но в то же время сексуальную фотосессию.
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На снимке девушка позирует в бежевом корсете. Чтобы слегка прикрыть грудь, она вставила в корсет цветы. Также Деми сделала себе пучок на затылке и выпустила несколько локонов на челке. А на лицо она нанесла яркий макияж. В целом фото получилось очень нежным.
"Когда вы сажаете семя любви, вы цветете", - подписала фото модель.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
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