Деми Роуз опубликовала в Instagram яркое фото.

Британская модель Деми Роуз устроила себе нежную, но в то же время сексуальную фотосессию.

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На снимке девушка позирует в бежевом корсете. Чтобы слегка прикрыть грудь, она вставила в корсет цветы. Также Деми сделала себе пучок на затылке и выпустила несколько локонов на челке. А на лицо она нанесла яркий макияж. В целом фото получилось очень нежным.

"Когда вы сажаете семя любви, вы цветете", - подписала фото модель.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич