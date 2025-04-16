В этом году было 6 категорий.

Известный американский журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей мира. Интересно, что в список вошли представители разных профессий и сфер деятельности, например, политики, актеры, журналисты, певцы и другие.

Как отмечается на сайте издания Time, было выделено 6 категорий, а именно: иконы, лидеры, титаны, деятели искусства, первопроходцы и инноваторы.

Кто попал в категорию "Иконы"

Актриса Деми Мур

Актер Эдриан Броуди

Актер Хироюки Санада

Журналист Дэвид Мьюр

Писательница Ракель Уиллис и другие.

Кто попал в категорию "Лидеры"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Президент США Дональд Трамп

Предприниматель Илон Маск

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Президент Ботсваны Дума Боко и другие.

Кто попал в категорию "Титаны"

Теннисистка Серена Уильямс

Актриса Блейк Лайвли

Гимнастка Симона Байлз

Дизайнер Миучча Прада

Разработчик социальной сети Facebook Марк Цукерберг и другие.

Кто попал в категорию "Деятели искусства"

Певец Эд Ширан

Актриса Скарлетт Йоханссон

Актер Дэниел Дае Ким

Актриса Кристен Белл

Актер Адам Скотт и другие.

Кто попал в категорию "Первопроходцы"

Разработчик видеоигр Демис Гассабис

Певица Пак Чхэ Ён (Rosé)

Певец Майлз Смит

Предприниматель Эндрю Форрест

Ботаник Робин Уолл Киммерер.

Кто попал в категорию "Инноваторы"

Рэпер Snoop Dogg

Ученая Исмахане Элуафи

Актриса Никки Глейзер

Музыкант Ричард Томпсон

Астрономка Венди Фридман и другие.

Напомним, в 2023 году в список TIME-100 вошла первая леди Украины Елена Зеленская.

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