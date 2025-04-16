Названы имена самых влиятельных людей мира / фото Getty Images, REUTERS, ua.depositphotos.com, коллаж УНИАН

Известный американский журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей мира. Интересно, что в список вошли представители разных профессий и сфер деятельности, например, политики, актеры, журналисты, певцы и другие.

Как отмечается на сайте издания Time, было выделено 6 категорий, а именно: иконы, лидеры, титаны, деятели искусства, первопроходцы и инноваторы.

Кто попал в категорию "Иконы"

  • Актриса Деми Мур
  • Актер Эдриан Броуди
  • Актер Хироюки Санада 
  • Журналист Дэвид Мьюр
  • Писательница Ракель Уиллис и другие.

Кто попал в категорию "Лидеры"

  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
  • Президент США Дональд Трамп
  • Предприниматель Илон Маск
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс
  • Президент Ботсваны Дума Боко и другие.

Кто попал в категорию "Титаны"

  • Теннисистка Серена Уильямс
  • Актриса Блейк Лайвли
  • Гимнастка Симона Байлз
  • Дизайнер Миучча Прада
  • Разработчик социальной сети Facebook Марк Цукерберг и другие.

Кто попал в категорию "Деятели искусства"

  • Певец Эд Ширан
  • Актриса Скарлетт Йоханссон
  • Актер Дэниел Дае Ким
  • Актриса Кристен Белл
  • Актер Адам Скотт и другие.

Кто попал в категорию "Первопроходцы"

  • Разработчик видеоигр Демис Гассабис
  • Певица Пак Чхэ Ён (Rosé)
  • Певец Майлз Смит
  • Предприниматель Эндрю Форрест
  • Ботаник Робин Уолл Киммерер.

Кто попал в категорию "Инноваторы"

  • Рэпер Snoop Dogg
  • Ученая Исмахане Элуафи
  • Актриса Никки Глейзер
  • Музыкант Ричард Томпсон
  • Астрономка Венди Фридман и другие.

Напомним, в 2023 году в список TIME-100 вошла первая леди Украины Елена Зеленская.

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