Известный американский журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей мира. Интересно, что в список вошли представители разных профессий и сфер деятельности, например, политики, актеры, журналисты, певцы и другие.
Как отмечается на сайте издания Time, было выделено 6 категорий, а именно: иконы, лидеры, титаны, деятели искусства, первопроходцы и инноваторы.
Кто попал в категорию "Иконы"
- Актриса Деми Мур
- Актер Эдриан Броуди
- Актер Хироюки Санада
- Журналист Дэвид Мьюр
- Писательница Ракель Уиллис и другие.
Кто попал в категорию "Лидеры"
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
- Президент США Дональд Трамп
- Предприниматель Илон Маск
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс
- Президент Ботсваны Дума Боко и другие.
Кто попал в категорию "Титаны"
- Теннисистка Серена Уильямс
- Актриса Блейк Лайвли
- Гимнастка Симона Байлз
- Дизайнер Миучча Прада
- Разработчик социальной сети Facebook Марк Цукерберг и другие.
Кто попал в категорию "Деятели искусства"
- Певец Эд Ширан
- Актриса Скарлетт Йоханссон
- Актер Дэниел Дае Ким
- Актриса Кристен Белл
- Актер Адам Скотт и другие.
Кто попал в категорию "Первопроходцы"
- Разработчик видеоигр Демис Гассабис
- Певица Пак Чхэ Ён (Rosé)
- Певец Майлз Смит
- Предприниматель Эндрю Форрест
- Ботаник Робин Уолл Киммерер.
Кто попал в категорию "Инноваторы"
- Рэпер Snoop Dogg
- Ученая Исмахане Элуафи
- Актриса Никки Глейзер
- Музыкант Ричард Томпсон
- Астрономка Венди Фридман и другие.
Напомним, в 2023 году в список TIME-100 вошла первая леди Украины Елена Зеленская.
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