Дайана Ригг / eastnews.ua
Актриса сериала "Игра престолов" Дайана Ригг умерла в возрасте 82 лет.
Звезда умерла 10 сентября, передает ВВС.
"Она мирно умерла сегодня утром. Она была дома со своей семьей, которая попросила уединения в это трудное время", - сказал ее агент.
Напомним, что актриса стала популярной после выхода фильма "На секретной службе Ее Величества". Там она сыграла девушку Бонда. В итоге они сыграли свадьбу. А вот в "Игре престолов" она играла Оленну Тирелл.
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