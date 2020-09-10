Дайана Ригг умерла в возрасте 82 лет.

Актриса сериала "Игра престолов" Дайана Ригг умерла в возрасте 82 лет.

Звезда умерла 10 сентября, передает ВВС.

"Она мирно умерла сегодня утром. Она была дома со своей семьей, которая попросила уединения в это трудное время", - сказал ее агент.

Напомним, что актриса стала популярной после выхода фильма "На секретной службе Ее Величества". Там она сыграла девушку Бонда. В итоге они сыграли свадьбу. А вот в "Игре престолов" она играла Оленну Тирелл.

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Автор: УНИАН