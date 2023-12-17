Уже состоялось судебное заседание.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов рассказал, что суд Киева уже вынес вердикт по делу о ДТП, которое устроила блогерша Даша Квиткова в августе этого года.

Беспалов, ссылаясь на людей из своего сообщества сплетников, рассказал, что 15 декабря 2023 года состоялось судебное заседание, согласно которому Дашу Квиткову признали виновной в случившемся ДТП.

Также она должна выплатить компенсацию пострадавшим собственникам элитных автомобилей.

При этом Беспалов отметил, что Квиткова скрывает решение суда, потому что боится очернить образ идеальной блогерши.

"Пожалуй, Даша молчит, потому что это идет в разрез ее идеальному образу, который совсем неидеален. Сейчас будет оправдываться, что подаст апелляцию и бла-бла-бла. Решение суда ставит жирную точку на безупречном образе блогерши. Никто не застрахован от ДТП. Это страшно. Но не нужно лгать и строить выгодный образ, чтобы выйти сухой из воды. Не получилось", - написал Беспалов в своем Telegram-канале.

Авария с Квитковой - что известно

28 августа стало известно, что Даша Квиткова устроила ДТП в Киеве. Она ехала в роддом, откуда выписывали ее подругу-блогершу. Впрочем, на радостное мероприятие девушка не успела.

Квиткова ехала на Lexus. По информации СМИ, она проехала на красный свет светофора, в результате чего столкнулись четыре машины - два авто Tesla, Ford Mustang и арендованное авто, в котором была блогерша.

Одна из пострадавших, Лилия Адаменко, уже рассказала свою версию аварии. Она считает, что именно Квиткова была виновницей ДТП.

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