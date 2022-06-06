Блогерша подошла к планированию ребенка со всей ответственностью.

Украинская блогерша Даша Квиткова, которая обрела любовь на проекте "Холостяк", рассказала, что очень хочет родить еще одного ребенка своему супругу, телеведущему Никите Добрынину.

В июле 2021 года супруги впервые стали родителями. На свет появился их долгожданный сын Лев. Известно, что тогда звездные родители со всей ответственностью подошли к планированию беременности, и в этот раз так же.

Сейчас Квиткова спасает свою спину, которая болит у многих мамочек после родов и после того, как они укачивают малыша на руках.

"Спасаю свою спину перед второй беременностью", - рассказала Даша в Instagram.

Отметим, Квиткова и Добрынин неоднократно говорили о том, что останавливаться на одном ребенке не собираются. Они много времени проводят со своим малышом, наслаждаются родительством, путешествуют. А сейчас они планируют родить второго ребеночка.

Напомним, ранее Даша Квиткова пригласила фанатов "русского мира" в Бучу и Мариуполь.

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