Она обратила внимание женщин на такие отношения и призвала их уходить.

Певица и модель Даша Астафьева впервые рассказала об абьюзивных отношениях, которые были в ее жизни. Свой исповедью в Instagram она хочет обратить внимание женщин, которые сейчас находятся в тяжелых отношениях.

"Я знаю, как это жить с мужчиной, который себя не уважает. Ты, как лягушонок, варишься в масле чужого напряжения. Сначала влюбляешься в человека, который, как и любой, имеет свои комплексы, трещинки и неровности. "Все мы люди, все с прошлым", - справедливо думаешь ты, потому и сама притянула свой багаж удивительного опыта в новые отношения. Но, бывает, со временем ты замечаешь, что трещинки - это действительно пропасть, в которую сливается и твоя энергия, а неровности - холмы, через которые ты должен продираться каждый день", - начала рассказ Астафьева.

Она добавила, что человек, который не уважает себя, не уважает и свое окружение. А женщины часто в таких отношениях набираются терпения, стараются все тянуть на себе и бороться не только за себя, но и за мужчину.

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"Быть опорой, верой, силой, воодушевлением не только для себя, но и для мужчины. Это тяжело, но ты прешь, как паровоз, ты ведь надежная партнерша. Но… лучше не становится. Он видит, что ты сильнее, ловчее, добрее, что ты имеешь ресурс на двоих, и начинает ненавидеть себя сильнее слабости, а тебя лупить макогоном за силу. Ему хочется, чтобы ты спустилась до его уровня и не демонстрировала альтернативное поведение. Выходит замкнутый круг: чем больше ты прилагаешь усилия к отношениям, тем хуже они становятся", - отметила Даша.

По ее словам, в этот момент женщины начинают верить своим обидчикам. Они думают, а может действительно с ними что-то не так и они не заслуживают ничего хорошего.

"Вот здесь, дорогая, и важно увидеть себя глазами других. Обратиться за помощью или поддержкой. Спросить совета человека, который знал тебя "до". Почувствовать себя в других обстоятельствах и компании. Отношения у всех разные. Но когда тебе кажется, что ты несчастлива в своих, обычно тебе не кажется. Хочу, чтобы каждая сильная девочка это услышала", - подытожила Астафьева.

Напомним, ранее звезда "Танцев со звездами" высказалась о разводе с мужем.

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