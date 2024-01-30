По словам Гвоздевой, раз в год она собирает чемодан и якобы уходит от мужа.

Хореограф и участница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева заговорила о разводе с мужем. Она заявила, что женщине для полного счастья нужно немного больше, чем брак, дети и работа.

При этом она добавила, что сейчас у них с мужем все хорошо. Они решили, что все вопросы, которые будут появляться в их отношениях, они будут решать после окончания войны.

"Пока все депрессивно-отрицательное состояние, нельзя его связывать исключительно с отношением друг к другу", - сказала Гвоздева в интервью "Люкс ФМ".

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Также она раскрыла секрет длительных отношений:

"Раз в год точно нужно собирать чемодан, или хотя бы делать вид, что ты уходишь, чтобы мужчина всегда хотел тебя удерживать и завоевывать. Мне кажется, что это у меня пока получается".

Кроме того, Илона призналась, хочет ли она третьего ребенка. По ее словам, пока ей хватает двоих детей - сына и дочки.

"Мне хочется пожить для себя, мне хочется быть максимально результативной мамой для моих двух предыдущих детишек, я не за количество, я за качество. Если конечно, Боженька даст, но пока нам хватает двоих детей", - добавила хореограф.

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