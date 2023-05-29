Певец пошутил о том, что средства контрацепции не спасли его от детей.

Украинский певец Вова Дантес, который после развода с Надей Дорофеевой встречается с блогершей Дашей Кацуриной, выдал "недетскую" шутку. Он рассказал о детях своей избранницы.

Известно, что Кацурина воспитывает двоих детей от своего бывшего мужа. У блогерши есть шестилетняя дочь и маленький сын. Сейчас они часто проводят время с Дантесом.

На своей странице в Instagram певец выложил Stories, в которой намекнул, что ему не всегда нравится заботиться о чужих детях. Он пошутил о том, что контрацепция не спасла его от родительских забот.

"Лет в 14 мне родители подарили книгу "юного джентльмена". И там было написано, что во время секса нужно использовать презервативы. И тогда не будет детей", - выдал Дантес.

Затем он сдвинул камеру и показал, что на заднем сидении его авто спали дети Кацуриной. Дочь и сын блогерши мирно "сопели", видимо, после насыщенной прогулки.

"Такого в книжке не было", - со смехом заявил Дантес, говоря о детях.

Как на такие шутки реагирует избранница артиста и ее бывший муж Михаил Кацурин - остается загадкой. Известно, что Дантес не скрывает своей позиции, он утверждает, что не хочет становиться отцом.

Отношения Дантеса и Кацуриной

Осенью прошлого года певец впервые начал раскрывать детали романа с Дашей Кацуриной. Они начали отношения после того, как Дантес развелся с Дорофеевой. Тогда артист признавался, что считает свою избранницу "невероятной женщиной" и уже сдружился с ее детьми.

Также Дантес рассказывал, хочет ли он ребенка от Кацуриной. По словам артиста, он является чайлдфри. Зимой певец честно признался, какие у него отношения с детьми Кацуриной. Он утверждал, что не старается заменить им отца, так как у них есть настоящий и очень хороший папа.

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