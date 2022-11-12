Недавно Владимир Дантес и Даша Кацурина официально подтвердили свои отношения. В интервью ЖВЛ музыкант рассказал подробнее о своей личной жизни:
"Мне очень сильно нравится Даша. У нас классные отношения. Супер-отношения. Но я пока не хочу об этом говорить как-то откровенно. Она невероятная женщина и я рад, что она есть в моей жизни".
Пара довольно часто показывает в своих блогах, что они проводят время не только вдвоем, но еще и с детьми Кацуриной. Как добавил Владимир, с ними у него сложились хорошие отношения:
"Когда просыпаешься, а они тебя обнимают… Ну это же не твои дети. Я очень их люблю, но я не позволяю себе полностью отдаться им эмоционально. Я полностью под властью что одного, что другой. Если дети тебя принимают, мне кажется, что ты неплохой человек".
Отношения Дантеса и Кацуриной: подробности
Весной этого года Дантес и Надя Дорофеева заявили о расставании. Вскоре после этого начали ходить слухи о том, что артистка якобы начала встречаться с другом семьи Михаилом Кацуриным. К слову, Михаил также был женат, но он сообщил о разводе на следующий день после того, как об этом сказали Дорофеева и Дантес.
Спустя какое-то время Дашу Кацурину стали часто видеть рядом со стендап-комиком, что навеяло мысли об их романе.
Напомним, Дантес отреагировал на роман Дорофеевой и Кацурина.