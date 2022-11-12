Музыкант назвал свою новую избранницу невероятной женщиной. Также он поделился тем, как сложилось его общение с детьми Даши.

Недавно Владимир Дантес и Даша Кацурина официально подтвердили свои отношения. В интервью ЖВЛ музыкант рассказал подробнее о своей личной жизни:

"Мне очень сильно нравится Даша. У нас классные отношения. Супер-отношения. Но я пока не хочу об этом говорить как-то откровенно. Она невероятная женщина и я рад, что она есть в моей жизни".

Пара довольно часто показывает в своих блогах, что они проводят время не только вдвоем, но еще и с детьми Кацуриной. Как добавил Владимир, с ними у него сложились хорошие отношения:

"Когда просыпаешься, а они тебя обнимают… Ну это же не твои дети. Я очень их люблю, но я не позволяю себе полностью отдаться им эмоционально. Я полностью под властью что одного, что другой. Если дети тебя принимают, мне кажется, что ты неплохой человек".

Отношения Дантеса и Кацуриной: подробности

Весной этого года Дантес и Надя Дорофеева заявили о расставании. Вскоре после этого начали ходить слухи о том, что артистка якобы начала встречаться с другом семьи Михаилом Кацуриным. К слову, Михаил также был женат, но он сообщил о разводе на следующий день после того, как об этом сказали Дорофеева и Дантес.

Спустя какое-то время Дашу Кацурину стали часто видеть рядом со стендап-комиком, что навеяло мысли об их романе.

Напомним, Дантес отреагировал на роман Дорофеевой и Кацурина.

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