Певица перечислила необходимую сумму на покупку авто из своего благотворительного фонда.

Украинский телеведущий и воин ВСУ Даниэль Салем рассказал, что певица Тина Кароль подарила его подразделению боевую машину. Для Салема это стало настоящей неожиданность, ведь, как он признался, не просил об этом знаменитость.

Оказывается, Кароль позвонила ему узнать, как у него дела. Он рассказал ей, что его подразделению нужен автомобиль. В разговоре Тина сказала, чтобы Салем связался с бухгалтером ее благотворительного фонда. Мол, она перечислит необходимую сумму.

В программе "Зірковий" телеведущий признался, что боевой автомобиль для его подразделения сделал его знакомый из Одессы. Однако мужчина озвучил сумму, которой на тот момент не было у Даниэля. Поэтому Кароль и оказала своему другу помощь.

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"Она начала меня расспрашивать. Говорит: "А сколько ты собрал уже?" Я отвечаю, что у меня есть где-то тысяча долларов, но ее надо не только купить, а еще там что-то сделать. Она просит меня подождать и кладет трубку. Пишет смс: "Тебе сейчас наберет наш бухгалтер от фонда и передаст все деньги. Это для вас подарок от меня. Давайте, парни, воюйте". Это было очень круто, потому что мы с ней прям друзья-друзья, но я никогда у нее ничего не просил. Я знаю, что у нее много дел", – поделился ведущий.

Он добавил, что предыдущие машины служили всего неделю, а эту он считает фартовой, ведь она в рабочем состоянии находится уже месяц.

Напомним, ранее Даниэль Салем рассказал, как едва не погиб на фронте.

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