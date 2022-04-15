Сын Саниной мечтает, чтобы закончилась война.

Украинская певица Юлия Санина рассказала, что ее маленький сын понимает, что сейчас в нашей стране идет война. 6-летний Даниил мечтает, чтобы все эти ужасы поскорее закончились и он смог вернуться к привычной жизни.

Об этом певица рассказала в эфире "Сніданок з 1+1".

По словам Саниной, она старалась не показывать сыну свои эмоции и слезы, но мальчик все сам понял. Он не паникует, а лично разрабатывает свои детские планы, как можно остановить войну.

"У него множество планов, что можно сделать с тем дядей, который живет в бункере и почему этого до сих пор не сделали. Я пытаюсь ему объяснить, что не все так просто и до него не так легко добраться. Он хочет, чтобы война остановилась, вернуться домой, к своим друзьям. Даниил сейчас занимается онлайн в своей школе со своими одноклассниками, но он хочет прикоснуться к ним, поиграть", - рассказала певица.

Напомним, ранее Юлия Санина рассказала о выступлении на стадионе с Кароль и Дорофеевой в поддержку Украины.

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