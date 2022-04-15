По словам Саниной, с начала войны это было первое ее выступление.

На днях в Польше состоялся товарищеский матч Легия - Динамо, где певица Юлия Санина вместе с Тиной Кароль, Надей Дорофеевой и солисткой группы Go_A Екатериной Павленко дала большое 10-минутное совместное выступление в поддержку Украины.

Фронтвумен THE HARDKISS говорит, что это было ее первое живое выступление с начала полномасштабного вторжения, когда она держала в руках микрофон.

"Признаюсь, что очень странное было ощущение, мы с девочками это обсуждали, когда ты выходишь – и вроде бы все нормально, концерт, люди с флагами. Иногда тебя уносило в прошлую жизнь, будто мы сейчас все поедем домой и это просто концерт. А потом ты начинаешь понимать, что это переселенцы, ты находишься не в своей стране, что ты не поедешь сейчас в свой дом… Мы проплакались хорошо все, но вышли и настроились на то, чтобы зарядить всех на победу", - сказала Санина в программе "Сніданок з 1+1".

Напомним, ранее The Hardkiss выпустила пронзительную песню о войне.

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