Солист Заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины Алексей Шпортько и его жена, тоже солистка ансамбля ВСУ, Анастасия Шпортько бойкотируют новый телепроект "Співають всі" на канале "Украина" из-за того, что в нем начал принимать участие скандальный российский певец Валерий Меладзе.
Об этом Алексей Шпортько рассказал в Facebook.
"После появления в проекте на канале Украина "Співають всі" господина Меладзе который не знает ответа на вопрос "Чей Крым", мы отказываемся от участия в этом шоу! Мы считаем недопустимым и аморальным приглашать в Украину предателей и поклонников кровавого российского рубля", - написал заслуженный артист Украины.
Читайте также"Безумно приятно щекочет": Дантес поздравил Дорофееву с годовщиной свадьбыПо словам солиста ансамбля ВСУ, он не хочет принимать участие в шоу, на которое пригласили артиста из РФ.
"Больно что во время войны с РФ таких лиц вообще впускают в Украину. Мы больше не хотим быть причастными к этому московитскому «действу», с нас хватит и двух съемок на которых в качестве гостя не было господина Меладзе", - добавил Шпортько.
Артист также написал, что он и его жена решили остаться без пиара и эфиров, но сохранить совесть чистой.
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