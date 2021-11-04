Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года.

Российская певица Вика Цыганова вновь высказалась о покойном артисте Иосифа Кобзона, который, как она считает, нанес удар по ее карьере после отказа в близости.

О Кобзоне артистка заговорила в новом интервью для "Собеседника".

"О Кобзоне даже после смерти нельзя говорить, иначе прилетит. Двадцать лет забвения, черная метка на телевидении. А по поводу интервью у Кудрявцевой, я все, что сказала, сказала с юмором. Я не самая последняя женщина, а Иосиф Давыдович – мужчина, такие сегодня – редкость. Думаю, он бы на мои слова не обиделся", – заявила она.

Около двух лет назад 58-летняя Цыганова в интервью Лере Кудрявцевой заявила, что получала двусмысленные предложения от Иосифа Кобзона – якобы тот предлагал ей интим после выступления на корпоративе.

"Раздался настойчивый стук в стенку номера, не в дверь, в стенку. А я не знала, что в соседнем номере живет Кобзон. Думаю, пойду узнаю, чего от меня хотят, а то этот стук, а я спать хочу. Стучу в дверь, а там Иосиф Давидович почти ни в чем, в полотенчике, видимо, после душа. Он пригласил меня в номер попить чаю. Но я сказала, что еще жить хочу, а муж у меня ревнивый. Вы – мужчина порядочный, я тоже, давайте останемся живы и здоровы, а то меня ждет участь Дездемоны", – рассказала Цыганова.

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"Мужчина расстроился. Он даже разозлился на меня. Затаил он на меня обиду лет на 20. Я 20 лет не появлялась на телеэкранах, вот и все".

Напомним, Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года.

До этого Украина лишила народного артиста России Иосифа Кобзона государственных наград, и заблокировала его активы.

Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Главари боевиков наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Кобзону был запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.

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Автор: Катерина Шварц