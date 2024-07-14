Он прокомментировал их посты в сети.

Известный украинский продюсер Михаил Ясинский высказался о блогерах, которые после очередной ракетной атаки на Украину начали призывать к мирным переговорам с РФ.

Александр Волошин, Юля Верба и другие украинские инфлюенсеры сделали сомнительные посты у себя в Instagram. Однако Михаил не понимает их поведения и осуждает подобные действия.

"Сейчас мы все немного необъективны и неадекватны, потому что живем очень в сложном информационном пространстве, под огромным влиянием и событий вокруг нас, и ИПСО любых, и более изощренных психологических, информационных атак. Люди иногда сами не понимают, что говорят. Они пытаются объяснить что-то сами себе. Иногда кажется, что это ИПСО, что кто-то заплатил, что это заплатили россияне. Потом появляется мысль, что за это заплатили какие-то внутренние политические силы. И ты думаешь, что человек просто тупой и подыгрывает каким-то настроениям или в поисках хайпа", - сказал Ясинский в интервью Славе Демину.

Он также добавил, что многие успешные люди не очень умные. Поэтому советовал включать критическое мышление и не верить всему, что говорят блогеры в своих соцсетях.

"Успех некоторых вызывает сомнения. Они друг за другом следят, копируют друг друга. Люди, которые работают для определенной аудитории, скажем так, и имеют этот вроде бы успех. Большим умом они не отличаются. Волошин мог подумать, что этот общий тренд. Где-то почитал комментарии. Сейчас очень сложно сформировать объективное мнение. Вокруг нас много технологий", - подчеркнул продюсер.

Напомним, ранее Рамина "набросилась" на Волошина за его призывы к миру с РФ.

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