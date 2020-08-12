"Уберите детей": полуголая Cardi Bi с присосками на груди пыталась укротить леопарда
11:10, 12 августа 2020Звезды
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Певица шокировала сеть новым видео.
Певица показала фото / instagram.com/iamcardib
Известная певица Cardi Bi опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в леопардовом наряде.
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Изюминкой образа стало то, что попа и грудь были полностью оголенными, а соски прикрывали присоски. Эпатажа добавила прическа певицы. Из ее волос была сделана цепь.
Стоит отметить, что такие кадры были сделаны во время съемок очередного клипа. Вместе с певицей в видеоролике предстал леопард.
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