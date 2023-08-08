Недавно ведущий и его избранница забрали ребенка домой.

Жена ведущего Тимура Мирошниченко рассказала, как ее сын Марк отреагировал на Марселя - братика из детдома. Как оказалось, поначалу мальчик был немного напряженным.

"Марк очень хотел брата. Не сестру. Очень. Но в воображении Марка брат - это мальчик, который играет с ним. Желательно не плачет, не забирает его вещи, ну и в целом никак не нарушает его границ. Но появился Марсель. К игрушкам равнодушен. К играм тоже. К людям в целом тоже равнодушен. Лишь время от времени ему нужна мама. Та самая, которая нужна и Марку. Первые дни Маркусь был напряжен. Поэтому я была рядом с ним. Чтобы показать, что Марсель не ворует их время", - написала Инна Мирошниченко в Instagram.

Сейчас же она видит, что ее старший сын избрал "взрослый путь". Он полюбил брата и пытается давать ему свое тепло. Мальчик не ревнует маму к Марселю.

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"Для Марселя и крошка внимания - это целая вселенная. А для Марка все, что меньше, чем было, - это трагедия. Но он очень быстро привык. Говорит, как любит, обнимает брата (он сопротивляется, но Марка это не смущает). А на днях из садика написали, что когда спросили Маркуся, кому бы он подарил шарики радостей, он ответил "маленькому братику Марселю". Это растрогало меня до слез! Когда Марсель плачет, Марк приносит ему свои любимые игрушки. "Сама, может он хочет этот трансформер?". Нет, не хочет, трансформер летит в стену. Но Маркусь предлагает и дальше", - призналась жена ведущего.

Мирошниченко отметила, что даже и не думала, что ее сын так быстро примет перемены и поймет, что у него появился брат. Жена ведущего радуется за своих детей, ведь видит, что они находят общий язык.

Напомним, недавно жена Мирошниченко показывала момент первой встречи своей дочери с братом из детдома. Ведущий и его жена забрали домой 2-летнего мальчика и очень хотят подарить ему счастье.

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