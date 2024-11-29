Актер сейчас не появляется на публике.

Дочери тяжелобольного актера Брюса Уиллиса - Скаут и Таллула - показали, как выглядит их отец сейчас.

Недавно девушки опубликовали фотографию со звездным папой в Instagram. Всей семьей они праздновали День благодарения в США.

На фотографии Таллула сидит рядом с Брюсом на диване, а Скаут присела на полу. Они обнимают 69-летнего мужчину, а актер держит в руках табличку с надписью "Лучший папа".

Видео дня

"Благодарны", - подписали фото дочери знаменитости.

Что известно о болезни Брюса Уиллиса

В 2022 году актеру диагностировали лобно-височную деменцию - это неизлечимая болезнь, которая продолжает прогрессировать. Уиллис имеет проблемы с общением и ему все сложнее самостоятельно передвигаться.

Родные звезды "Крепкого орешка" переживают за его состояние здоровья и стараются постоянно быть рядом. К слову, у Брюса есть три дочери от первого брака с актрисой Деми Мур: Румер, Скаут и Таллула. Сейчас он в браке с моделью Эммой Хеминг. У них также есть общие дети.

Напомним, ранее жена больного Брюса Уиллиса впервые за долгое время показала их дочерей.

Вас также могут заинтересовать новости: