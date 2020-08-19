Бритни Спирс хочет лишить отца опекунства над собой

Певица обратилась в суд.

Известная певица Бритни Спирс обратилась в суд с просьбой лишить отца опекунства над ней.

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Она считает, что ее опекуном должна оставаться менеджер Джоди Монтгомери, передает People.

В прошлом году отец Спирс временно передал опекунство над дочерью менеджеру. При этом он оставил за собой решение финансовых вопросов. Хотя адвокат звезды подчеркнул, что в будущем Спирс и вовсе может выйти из-под опеки.

"Бритни категорически против возвращения Джеймса в роли ее опекуна. Настал момент, когда условия ее пребывания под опекой должны быть существенно изменены, чтобы соответствовать существенным изменениям в ее нынешнем стиле жизни и ее волеизъявлению", - говорится в документе.

Также Спирс добавила, что опекунство пошло ей на пользу. При этом возвращаться на большую сцену она пока не готова.

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Автор: УНИАН