Оказалось, что ее родные поддерживают Россию.

Представительница Польши на Евровидении-2023 Бланка попала в скандал из-за брата с пророссийской позицией. Пользователи сети нашли в соцсетях пост Оливера, где он поддержал пропагандистские нарративы.

Так, мужчина распространил пост некого Васила Васильева, в котором говорится о "киевских нацистах" и "освободителях".

"История украинца из приграничного района "ЛНР". Его правда о событиях не вписывается в версию Киева и западной пропагандистской машины. Эта точка зрения не распространяется и не будет распространяться национальными СМИ Болгарии, которые, очевидно, работают на киевский "нацистский режим", поддерживают ЕС и НАТО", - говорится в посте.

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Кроме того, Оливер поддерживал российскую пропаганду в то время, как армия страны-террориста пыталась захватить Киев и устраивала зверства в области.

Однако после того, как массы узнали об его позиции, он поспешил удалить пост из соцсетей.

Польша на Евровидении-2023

В польском Нацотборе победила певица Бланка с песней Solo. Ее победа вызвала возмущение, так как поляки хотели видеть на конкурсе певца Яна. Они были уверены, что именно он сможет выбороть первое место для их страны.

Однако на Евровидение поехала все же Бланка. На конкурсе она заняла 19 место. Больше всего баллов ей поставили зрители из Украины - 12. А вот украинское жюри отдало певице всего 6 баллов.

Реакция сети на участие Бланки в конкурсе

"Напоминаем, что Бланка поддерживает Россию и своего провоенного брата"

"Бланка тоже идет за русским кораблем, потому что защищает своего пророссийского брата"

"Бланка - чисто сельский движ"

"Сори, ты нам неинтересна. Выйди из кадра"

"Я всегда буду жалеть, что от Польши поехала Бланка"

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