13 мая в Ливерпуле отгремел финал одного из самых престижных мировых вокальных конкурсов.

В прямом эфире гранд-финала украинская певица Злата Огневич огласила баллы, которые Украина поставила своим соперникам на конкурсе. Так, оценки были распределены следующим образом:

Литва - 10 баллов

Австралия - 8 баллов

Чехия - 7 баллов

Польша - 6 баллов

Эстония - 5 баллов

Великобритания - 4 балла

Словения - 3 балла

Италия - 2 балла

Израиль - 1 балл

Самую высокую оценку - 12 баллов - Украина отдала Loreen из Швеции.

В состав национального жюри вошли Александр Фоззи Сидоренко, Светлана Тарабарова, Тоня Матвиенко, Олег Собчук и Евгений Хмара.

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Стоит отметить, на Евровидении победитель определяется на основе голосования жюри и телезрителей. Каждая страна-участница формирует жюри, состоящее из музыкальных экспертов, композиторов, продюсеров и других профессионалов в области музыки. Жюри из каждой страны оценивает выступления участников в полуфиналах и финале, присваивая им баллы от 1 до 12. Эти баллы являются 50% итогового результата.

После того, как все участники выступили в финале, начинается голосование телезрителей. Зрители каждой страны могут проголосовать за своего любимого участника через SMS и мобильное приложение. Голоса телезрителей также составляют 50% итогового результата.

Баллы от жюри и телезрителей подсчитываются отдельно с учетом коэффициентов и затем объединяются для определения общего результата. Участник, набравший наибольшее количество баллов, объявляется победителем Евровидения. Страна-победитель получает право организовать следующий конкурс на своей территории в следующем году.

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