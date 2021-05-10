Телеведущая поделилась снимками с отдыха в солнечной Турции.

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала в своем Instagram роскошные виды в Турции.

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Звезда сейчас отдыхает на одном из курортов вместе со своим супругом Юрием Горбуновым и двумя детьми Иваном и Ильей. Она активно делится на своей страничке фотографиями с отпуска. В этот раз Катя сфотографировалась на яхте среди кристально чистого моря. А на заднем плане видны роскошные пейзажи.

Кроме того, популярная телеведущая предстала в розовых мини-шортиках, желтой блузке и соломенной шляпе. Отметим, что даже во время третьей беременности Осадчая выглядит потрясающе.

"Путешествие без фильтров. Каникулы заканчиваются, но впечатлений на целый год", - подписала фото звезда.

Отметим, полный выпуск "Светской жизни" вы можете посмотреть на 1+1 video.

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Автор: Диана Могилевич