Часть поклонников исполнительницы расстроились.

Украинская певица Jerry Heil разыграла подписчиков фото с короткой стрижкой.

Исполнительница опубликовала две фотографии в своем Instagram, сделанные с помощью приложения, и предложила поклонникам выбрать, какая из них им больше нравится.

«Наша любимая игра. Какая больше?» – подписала она фото.

Некоторые сравнили певицу с актрисой Карой Делевинь, другие сделали выбор, а вот остальные разделились во мнениях:

«Вау, обе крутые», «Никакая, только длинные волосы», «Оба варианта норм».

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Автор: Катерина Шварц