Звезда во второй раз беременна / фото instagram.com/meryemuzerlimeryem
Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли показала беременный живот на серии свежих фото.
Снимки знаменитости опубликованы на ее странице в Instagram.Читайте такжеЗвезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерлы снялась в чувственной фотосессии
В кадрах знаменитость предстала в бордовом полупрозрачном платье-халате с объемными воланами. На фотографиях актриса обнажила уже довольно большой живот.
Поклонники в восторге от кадров с участием Мерьем и пожелали ей удачных родов.
Что известно о личной жизни "Роксоланы" Мерьем Узерли
- Мерьем Узерли до сих пор скрывает личность своего избранника, от которого она беременна. Известно лишь то, что бойфренд актрисы — американец.
- У Мерьем есть старшая дочь Лара, которой в феврале исполнится семь лет. Актриса воспитывала девочку одна.
- Второй ребенок звезды должен появится на свет уже в январе.
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