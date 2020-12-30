Поклонники в восторге от кадров с участием Мерьем и пожелали ей удачных родов.

Звезда турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли показала беременный живот на серии свежих фото.

Снимки знаменитости опубликованы на ее странице в Instagram.Читайте такжеЗвезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерлы снялась в чувственной фотосессии

В кадрах знаменитость предстала в бордовом полупрозрачном платье-халате с объемными воланами. На фотографиях актриса обнажила уже довольно большой живот.

Поклонники в восторге от кадров с участием Мерьем и пожелали ей удачных родов.

Что известно о личной жизни "Роксоланы" Мерьем Узерли

Мерьем Узерли до сих пор скрывает личность своего избранника, от которого она беременна. Известно лишь то, что бойфренд актрисы — американец.

У Мерьем есть старшая дочь Лара, которой в феврале исполнится семь лет. Актриса воспитывала девочку одна.

Второй ребенок звезды должен появится на свет уже в январе.

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Автор: Ольга Робейко