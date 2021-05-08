Звезда показала, какие делает упражнения утром.

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая беременна третьим ребенком, сейчас вместе с семьей отдыхает в Турции.

На своей странице в Instagram звезда показала, какие делает упражнения утром.

Читайте такжеБеременная Осадчая вместе с супругом поднялась высоко в горыОсадчая позировала перед камерой на сап-борде среди водоема в желтой рубашке и черном купальнике. Звезда продемонстрировала стройные ножки, а также похвасталась натуральной красотой, ведь не наносила на лицо макияж. Белокурые волосы она собрала в низкий конский хвост.

Беременная Осадчая по-разному держалась на доске, наслаждаясь солнечным теплом и живописными видами.

"Мои утренние упражнения. С чего начинается ваше утро?",- написала звезда под фотографиями Instagram.

Сейчас украинские звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Турции вместе с сыном. Скоро их семья пополнится вторым ребенком - телеведущая недавно сообщила о своей третьей беременности. Отметим, у Осадчей есть еще один сын от первого брака.

Отметим, полный выпуск «Светской жизни» вы можете посмотреть на 1+1 video.

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Автор: Виктория Гордиенко