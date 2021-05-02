Поклонники Осадчей давно подозревали о ее беременности.

Телеведущая Катя Осадчая подтвердила слухи о своей третьей беременности.

Читайте такжеКаменских и Потап, Горбунов и Осадчая: сколько стоят звездные коттеджи

В эфире программы "Світське життя" Осадчая ответила на прямой вопрос Оли Поляковой о своей беременности.

"Да, мы с Юрой [Юрий Горбунов - ред.] ждем пополнения", - заявила Осадчая.

Поклонники Осадчей давно подозревали о ее беременности, ведь изменения в фигуре ведущей с каждым днем становятся все заметней.

Напомним, Катя Осадчая родила Юрию Горбунову сына 18 февраля 2017 года. За пару недель до этого они официально стали мужем и женой, хотя до этого были вместе и скрывали отношения почти три года. Иван — второй ребенок Кати и первый — для Юрия. У ведущей также есть старший сын Илья от первого брака.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров