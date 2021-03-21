Американская модель, самая красивая женщина мира Белла Хадид выставила на продажу свой пентхаус в Нью-Йорке.
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Белла продает квартиру, общая площадь которой 238 квадратных метров. Там есть две спальни, две ванные комнаты и собственная терраса на крыше шестиэтажного дома.
Также в квартире имеется гостиная, обеденная зона, кухня, винный погреб и даже офисное помещение.
Интересно, что Хадид купила этот пентхаус в 2020 году. Она провела там локдаун, а сейчас решилась продать его. Белла хочет выручить за него 6,5 миллионов долларов.
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