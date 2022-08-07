Украинский телеведущий Андрей Бедняков, который прославился благодаря известному проекту "Орел и решка", растрогал своих подписчиков видеозаписью. На кадрах четырёхлетняя девочка в свой день рождения неожиданно встретилась с отцом, который приехал с фронта, чтобы поздравить ребенка.
Папа сделал сюрприз и залез в огромную подарочную коробку. Девочка бежит к коробке и шарикам, чтобы узнать, что же ее ждет внутри. Когда она увидела папу, то очень обрадовалась и обняла его.
"Пусть всегда будет так. Пусть дети обнимают своих родителей", - написал Андрей Бедняков под видео.
"Щемящие моменты", "Это так трогательно, такой крепкий папа, и такая маленькая доченька. Мы все сейчас олицетворения этой девочки, а они - наши мужественные защитники", "Как это мило. Поток слез. Пусть все наши ребята вернутся к своим семей!", "Я плачу! Пусть все родители, сыновья, мужчины, братья вернутся домой живые и здоровые! Слава Украине", - пишут комментаторы под видео.
Напомним, телеведущий Бедняков послал оккупантов, которые цинично устроили концерт в Мариуполе.
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