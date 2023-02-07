Режиссер, который неоднократно говорил, что Россия напала на Украину, чтобы предотвратить ответное нападение, недавно выписался из больницы.

Российский актер и режиссер Никита Михалков, который поддержал убийства мирных украинцев, недавно оказался на грани смерти. В начале января 2023 года он попал в больницу с коронавирусом, после чего состояние 77-летнего мужчины начало стремительно ухудшаться - пошли осложнения.

Недавно Михалкова выписали. Он поспешил вернуться к работе и появился в театре. РосСМИ публикуют видео с режиссером. На кадрах видно, что выглядит он неважно - сильно постарел, осунулся, выглядит уставшим и больным.

Пропагандистские СМИ пишут, что Михалков на сцене выглядел "великолепно":

Видео дня

"Зрители были приятно удивлены увидеть Михалкова в прекрасной форме. Оскароносный режиссер, как шептались в антракте театралы, просто блистал на сцене. Многие отметили, что Никита Сергеевич хоть и немного изменился внешне за время болезни, но худоба ему к лицу".

Что с Никитой Михалковым

В начале января 2023 года Михалков попал в больницу в тяжелом состоянии - у него был коронавирус и началось осложнение. Некоторые СМИ писали, что у режиссера подозрение на инфаркт, но он опроверг эту информацию. 24 января путиниста выписали с больницы.

Напомним, в РФ нещадно набросились на поддержавшего Украину актера "Кухни".

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