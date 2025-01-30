Финалистка Нацотбора на Евровидение-2025 Маша Кондратенко в интервью УНИАН рассказала о своей песне, почему именно сейчас решилась на участие в конкурсе, и какие сильные стороны имеет для победы.

Как вы решили подать заявку на Нацотбор Евровидения-2025, и что стало главным мотивом вашего участия?

За все годы это моя первая заявка на Национальный отбор, хотя все мы знаем, насколько эта платформа - крутой трамплин для молодых артистов. Почему сейчас? На самом деле я просто почувствовала, что готова. Не ради участия, а ради победы. Я написала именно ту песню, которую считаю достойной большого мирового конкурса. Я аккумулировала силы, опыт и вдохновение, чтобы пройти этот ответственный и совсем непростой марафон. Я поняла, что мне есть о чем быть на сцене Евровидения.

Есть ли у вас определенная стратегия, чтобы поразить европейскую аудиторию, учитывая тенденции Евровидения последних лет?

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Конечно, мы с командой ежегодно следим за конкурсом, обсуждаем успешные кейсы, делаем определенные свои выводы о трендах и тенденциях. И все же я не могу сказать, что мы действовали по определенной схеме или каким-то канонам, нет.

У меня было желание совместить украинскую этнику и современный ритм, честный глубокий рассказ и сильный месседж, который отзовется в душах - в Украине и мире. И сейчас, когда мы мониторим отзывы и рейтинги еврофанов, видим, что многое удалось.

Какой главный месседж несет ваша конкурсная песня? Есть ли в ней место для отражения современных реалий Украины?

Когда только начинала писать No Time to Cry, я поняла, что не могу позволить себе просто создать веселую песню, такую, знаете, "эге-гей!". Не то время, не те обстоятельства. Я думала о нашем состоянии, об ощущениях на четвертом году полномасштабной войны. Когда утром мы просыпаемся от взрывов, страшных новостей, а уже после обеда - встречаемся с друзьями на кофе, спешим на работу, живем нашу обычную жизнь. Для нас это уже звучит как нормальность, к сожалению. Хотя это ненормально. Вот и моя песня - о нормальной ненормальности.

Когда я ее писала, у меня была четкая визуализация. Один маленький домик, в котором горит свет. Там живет семья. У них вроде бы все хорошо - мама готовит ужин, папа смотрит телевизор, ребенок играет. Но они грустные, ведь вокруг них - кромешная тьма. И реальность их немного пластиковая, ненастоящая, вымышленная. Потому что невозможно жить и не замечать грусти вокруг. Но несмотря на все, есть луч света, который всегда побеждает тьму.

Планируете ли вы менять свой сценический образ для участия в Нацотборе? Если да, то в каком направлении?

Всю мою музыкальную карьеру я потихоньку иду к себе. И внешне, и внутренне. Удивлю ли я людей во время отбора? Наверное, да. Ведь многие привыкли меня видеть только веселой Машей, пишущей ироничные песни. Но на мемах я точно не заканчиваюсь. Я готова открываться с других сторон. Представлять серьезные глубокие истории. Возвращаться к собственным корням. Мой путь начался еще в детстве именно с украинских народных мотивов, которым учил меня дедушка. Сегодня мне нравится добавлять их в современные песни.

В чем вы видите свое основное преимущество перед другими участниками Нацотбора?

Не хочу сравнивать себя с другими участниками, ведь все мы, как по мне, молодые, интересные, перспективные. Все со своим видением. Но мне есть что рассказать о моих сильных сторонах. Думаю, я очень выносливая. Позади у меня - десятки конкурсов и соревнований, испытания, вызовы, хейт, какие-то неудачные сотрудничества. Ничего из этого меня не остановило. Я продолжаю двигаться, искать и находить пути, заниматься любимым делом. Я очень опытная, несмотря на то, что нахожусь только в начале пути. И я очень трудолюбивая. Готова отдаваться работе на 200%.

Как вы считаете, насколько важна поддержка украинской аудитории для успеха на Евровидении?

Думаю, что это как играть на поле и знать, что на стадионе полно твоих болельщиков. Сразу чувствуешь силу, веру в себя и вдохновение двигаться вперед.

Вот сейчас, когда я получаю слова поддержки от наших людей, у меня просто вырастают крылья! Я больше привыкла к хейту, а здесь его почти нет. И мне супер-супер приятно. Я настолько вдохновлена. Во мне столько энтузиазма. Это очень важно, когда ты понимаешь, какая тебя может ждать ответственная миссия.

Расскажите больше о вашем сотрудничестве с Тиной Кароль. Почувствуете ли ее влияние на ваше творчество в рамках конкурса?

Тина прекрасна. Я просто очень давно уважаю и восхищаюсь ею. И как артисткой, и как человеком. И, конечно, я рада возможности поработать с ней в рамках Национального отбора на Евровидение, ведь доверяю ее опыту, вкусу, советам. И, конечно, чувствую ее влияние. Она помогла мне доработать песню - по ее рекомендации мы добавили детский хор, детский ансамбль на припевы. И это было гениальное решение. Песня заиграла по-новому.

Некоторые артисты называют Тину Кароль стервой. А вы как считаете?

Классика! Меня тоже иногда называют стервой незнакомые люди. С момента нашего знакомства в далеком 2012 году во время съемок первого сезона "Голос. Дети", Тина всегда была чуткой и внимательной ко мне. У нас с ней классный коннект. Только поддержка, добро и уважение.

Ваши хиты в основном ориентированы на украинскую аудиторию. Как вы планируете адаптировать свою музыку для международного слушателя?

Во-первых, мне хочется строить свое музыкальное будущее именно в Украине. Но это не помешает мне создавать музыку для международной аудитории. Как это делают многие наши артисты. Например, Go-A, Jerry Heil, JAMALA и другие. Я пишу песни на английском, и обожаю современный мир, в котором можно написать альбом дома с братом и стать суперзвездой с миллионами фанов по всему миру.

Считаете ли вы, что политика играет важную роль на Евровидении, и как это может повлиять на ваш результат?

Думаю, Евровидение давно вышло за рамки песенного конкурса. Это международная платформа, где каждый транслирует свои ценности, идеи, месседжи. И наша миссия - воспользоваться возможностью высказаться на весь мир. Показать нашу силу и слабость. В очередной раз рассказать о войне. Возможно, немного под новым углом. Достучаться до душ и сердец слушателей со всего мира. Нам это точно по силам.

По вашему мнению, какие именно жанры и темы сейчас имеют наибольший шанс привлечь внимание на Евровидении?

Думаю, что побеждают песни и артисты, но не жанры.

Планируете ли вы добавить в свою постановку элементы украинской культуры, например, фольклор или национальный костюм?

Хочется оставить немного пространства для воображения, поэтому пока держу интригу, чтобы 8 февраля каждый включил трансляцию и посмотрел выступление под номером 5.

Что могу рассказать? Что готовлю номер с невероятным Константином Томильченко, который был режиссером победной постановки Джамалы и суперуспешного выступления Go-A на Евровидении. С первого же совместного круга, мы с командой сразу утвердили идеи Кости и доверились ему на все 100%.

Для меня важно в номере раскрыть всю глубину песни, одновременно не перегрузить зрителей. Показать разную меня - светлую, одновременно немного даркушную, смелую, но иногда неуверенную в себе. Верю, вам понравится наша работа!

Если бы вам предложили сотрудничество с иностранным исполнителем для подготовки к конкурсу, кого бы вы выбрали?

А я могу выбирать тех, кто не участвовал в Евровидении? Я мечтаю поработать с Lady Gaga очень-очень сильно. А еще с Pink и Bruno Mars. Этого мне было бы достаточно.

Какая самая главная критика вашего творчества, и как вы с ней работаете, чтобы усовершенствовать себя как артиста?

Конструктивная аргументированная критика и творческие советы помогают мне расти как артистке каждый день. От команды, наставников, близких. Что касается безосновательного хейта - думаю, я научилась не принимать близко к сердцу. Всем нравиться невозможно.

Как вы считаете, готова ли украинская музыкальная индустрия предложить миру что-то уникальное, и что именно?

100%! У нас суперпоющая нация, много талантливых артистов и мы настоящие трудоголики. Это нас сильно отличает от других стран. У нас прекрасная музыка, множество крутых перспективных музыкантов, молодая кровь. Мне кажется, что мы могли бы немножечко освежить европейскую музыкальную индустрию. Нам есть что дать миру!