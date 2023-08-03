Помимо этого, жена журналиста рассказала, как девочка называет Путина.

Жена Дмитрия Гордона, блогерша Алеся Бацман, показала редкое фото с одной из его дочерей. Она редко делится семейными кадрами, однако в честь для рождения девочки решила сделать исключение.

Помимо этого, Бацман рассказала, как ее дочь называет президента РФ Путина. Оказалось, девочка ненавидит кровавого диктатора. А ее "тостом" является желание, связанное со смертью Путина.

"Сегодня Алисе - 7 лет! Моя такая маленькая взрослая девочка. Это от нее я узнала, что настоящая фамилия российского диктатора не Путин, а г*вно - Владимир Г*вно. А "россияне" говорить неправильно, правильно - "россиянцы". И тост всегда у Алисы один, несменный - чтобы Путин сдох", - рассказала Бацман.

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По словам жены Гордона, ее дочь очень хочет вернуться домой. Семья журналиста выехала за границу на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.

"Алиса очень хочет домой и нашей Победы. Сегодня, задувая свечи, опять будет загадывать это желание", - добавила жена Гордона.

Как выглядит одна из дочерей Гордона - фото

Реакция сети

В комментариях пользователи поздравили дочь Гордона с днем рождения. Они отметили, что желают девочке скорейшего возвращения домой. Также комментаторы пишут:

"Счастья, победы и мирного неба"

"Поздравляем, пусть растет здоровой и счастливой"

"Какая умная малышка, правильные у нее мысли!".

Сколько у Гордона детей

С 2011 года Гордон живет в браке с Алесей Бацман. А до этого у него было еще две жены, а также отношения без штампа в паспорте. В первом браке у Гордона появился сын Ростислав. Следующая избранница родила от журналиста сына Дмитрия. После этого Гордон женился во второй раз, в этих отношениях на свет появились двое детей - девочка Елизавета и сын Лев.

В третьем браке, с Бацман, у Гордона появились еще трое детей. Она родила от журналиста дочерей Санту, Алису и Лиану. Напомним, ранее Гордон рассказал, почему ни один из его сыновей не на фронте.

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